موسيماني يدرس إراحة نجم الأهلي أمام المقاصة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يدرس الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إراحة محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأحمر في المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة.

 

ويواجه الأهلي ضيفه مصر المقاصة يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

 

ويقوم المدرب الجنوب إفريقي بتجهيز الثنائي أحمد رمضان "بيكهام" وأكرم توفيق للدفع بأحدهما في مباراة المقاصة.

 

ويفضل موسمياني إراحة محمد هاني في مباراة مصر المقاصة في ظل عدد المباريات الكبيرة الني خاضها مع الفريق الأحمر في الفترة الماضية.

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