حبس متهمين لسرقتهما منزلا بالتجمع

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، حبس متهمين بتهمة سرقة أموال ومشغولات ذهبية من داخل منزل بالتجمع الأول، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة استكمال التحريات.





تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول مفاده تلقيه بلاغ من أحد الأشخاص باكتشافه واقعة سرقة كمية من المصوغات، هاتفى محمول، خزينة بداخلها مبالغ مالية، من داخل مسكنه بدائرة القسم.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى الهاتف المستولى عليه بحيازة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الفيوم "له معلومات جنائية"، أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه واعترف بتحصله على الهاتف من (عامل، مقيم بمحافظة الجيزة "له معاومات جنائية") وأنه على علم بأنه من متحصلات واقعة سرقة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضُبطه.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأن المسروقات لدى عميلته (ربة منزل، مقيمة بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبطها وأقرت بقيامهما بالتصرف بالبيع في المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائها، وتبين أن المشغولات الذهبية تم صهرها وتحويلها إلى ذهب خام واستخدامها في تصنيع مشغولات ذهبية أخرى، وقدما مصوغات ذهبية بما يعادل قيمة المشغولات الذهبية المستولى عليها، كما تم ضبط الخزينة الحديدية المستولى عليها.





بتطوير مناقشتهما أقر المتهم الثانى بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، واعترف بارتكاب حادثين سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.