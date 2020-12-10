مجددًا.. الجامعة العربية تطالب إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:32 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

طالبت الجامعة العربية، اليوم الخميس، مجددًا إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

 

ويذكر أن قواعد القانون الدولي الإنساني، تنص في اتفاقية جنيف الرابعة على حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.


وقد دعت القوى الوطنية الفلسطينية في رام الله والبيرة، إلى توسيع حملات الإسناد للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي بالمسيرات أو الوقفات والاعتصامات اليومية في مراكز المدن وأمام الهيئات الدولية.

 

وطالبت القوى في بيان صدر عقب اجتماعها، اليوم السبت، بتدخل دولي عاجل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ضحايا سياسات الموت والإرهاب الاحتلالي.

 

ودعت القوى إلى إحياء يوم الأسير الذي يصادف في 17 أبريل(نيسان) من كل عام بأوسع مشاركة جماهيرية وشعبية "وليكن يوماً كفاحياً على نقاط الاحتكاك والتماس مع الاحتلال على مداخل المدن وبوابات السجون وفاءً لتضحيات الحركة الأسيرة.

 

واعتبرت القوى، الجمعة المقبل، يوماً للتصعيد الميداني في كافة نقاط التماس مع الاحتلال انتصاراً للأسرى وتحدياً لإجراءت الاحتلال.

 

كما دعت القوى إلى توسيع حملات المقاطعة لمنتجات الاحتلال بكل أشكالها مع قرب شهر رمضان المبارك، وتفريغ الأسواق الفلسطينية من بضائع المحتل.

 


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فلسطين الجامعة العربية الاسرى

أخبار تهمك

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يومين

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

منذ حوالي 5 ساعات

السوبر الإفريقي يحدد موقف الشحات من الجراحة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 21 ساعة

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ ساعة

كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير: انتخابات الزمالك المقبلة حقيقية.. ومفاجأة جديدة من باتشيكو أمام المقاولون

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من شركة فيس بوك عن تعطل خدمات رسائل"ماسنجر"

منذ نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يدرس إراحة نجم الأهلي أمام المقاصة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يومين

باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

منذ حوالي 5 ساعات

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

القوى الوطنية الفلسطينية تدعو للنفير إلى الخان الأحمر

دعوات لمساندة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام

شئون الأسرى الفلسطينين: إسرائيل لا تلتزم بمعاهدة جنيف وخارجة عن القانون الدولي

إسرائيل توافق على تركيب أجهزة اتصالات للأسرى الفلسطينيين

عاجل.. وفاة الأسير الفلسطيني "بسام السايح" في سجون الاحتلال

"التحرير الفلسطينية": 100 أسير يعلقون إضرابا عن الطعام في سجون الاحتلال

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:13 م

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

08:48 ص

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

08:53 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

موسيماني يدرس إراحة نجم الأهلي أمام المقاصة

02:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر