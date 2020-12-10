للإسبوع الـ43.. ألبوم"سهران" لعمرو دياب رقم 1 على"آبل ميوزيك"

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تصدر ألبوم"سهران" للهضبة عمرو دياب، قائمة الألبومات الأكثر استماعًا على "آبل ميوزيك" حيث احتل المركز الأول بالقائمة.


وتواجد في القائمة بالمراكز الآخرى ألبومات لنجوم آخرين بمصر والعالم.



في سياق آخر طرح التطبيق الموسيقي"سبوتيفاي" إعلان جديد للهضبة عمرو دياب، لتشكره على تواجده بقوه على التطبيق.


وأعلن التطبيق من خلال الإعلان أن أغاني الهضبة اتسمعت أكثر من 58 مليون مرة خلال عام 2020.


كما وجه التطبيق الشكر لعمرو دياب، على نجاحه الكبير الذي حققه معهم خلال العام، وأطلق هاشتاج"شكرًا عمرو دياب أنك كنت معانا في 2020".

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