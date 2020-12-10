"الدفاع" تنشر حصاد ذاكرة الأمة لشهر نوفمبر (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، فيلما تسجيليا أعدته هيئة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان "حصاد ذاكرة الأمة شهر نوفمبر 2020"، يستعرض الإنجازات التي تحققت في شهر نوفمبر على مر التاريخ.





واستعرض الفيلم التسجيلي، مولد الاقتصادي العظيم محمد طلعت بن حسن محمد حرب في 25 نوفمبر 1867، والذي كان عضوًا بمجلس الشيوخ، وأسس بنك مصر ومجموعة من الشركات التابعة لها، وعمل على تحرير الاقتصاد المصري من التبعية الاجنبية.





كما تطرق، إلى وقف العدوان الثلاثي على مصر في 6 نوفمبر 1956، حيث وافقت كلًا من فرنسا وبريطانيا وإسرائيل على وقف عملياتهم العسكرية وعدوانهم على مصر، والذين قاموا به نتيجة تأميم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لقناة السويس.





كما أشار الفيلم التسجيلي، إلى رحلة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر برحلة الصداقة لدول إفريقيا في 8 نوفمبر 1965، حيث قام بزيارة كلا من مالي وغينيا ونيجيريا وغابات إفريقيا في رحلة استغرقت 16 يومًا، أكد فيها الرئيس عبد الناصر على وحدة القارة الإفريقية وتضامن شعوبها من اجل تحقيق الاستقرار والسلام العالمي.



