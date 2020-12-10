الصور الأولى.. من جنازة نبيل فاروق من مسجد طلعت مصطفى

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:20 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شيعت جنازة الكاتب نبيل فاروق،، بعد صلاة الظهر، من جامع طلعت مصطفى، بالرحاب، بوابة 17، وسيتم دفنه في مقابر العائلة بالروبيكي.


وكان توفي نبيل فاروق، أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 64 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وحرص العديد من النجوم على توجيه النعي إليه.


وكانت كشفت أبنته ريهام، بأنة لم يكن يعانى من أى مرض قبل وفاته، وأنه فقط جاءت أزمة قلبية.


يذكر أن الراحل من مواليد فبراير 1956، تخرج في كلية الطب، واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، وصدرت له مجموعة كبيرة من القصص ضمن سلسلة روايات مصرية للجيب.


يعد الكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق، رائد الأدب البوليسي والخيال العلمي، الذي صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة، في شكل كتب جيب، كما قدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، التي لاقت نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين. 


وخلال المسيرة الحافلة للدكتور نبيل فاروق، تم تحويل بعض أعماله إلى مسلسلات وأفلام، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية: 


يعد فيلم "الرهينة" أحد أهم أعمال نبيل فاروق، والتي تدور أحداثه حول شاب يدعى مصطفى، تحدث له مفاجآة لحظة وصوله أوكرانيا، حيث تقع أمام عينه جريمة اختطاف عالم مصري جاء ليزور أحد أقاربه في أوكرانيا، فيتورط في مهمة إنقاذ هذا العالم في بلد لا يعرف عنها شيئا وتحدث الكثير من المفارقات، الفيلم من إخراج ساندرا نشأت وإنتاج وائل عبد الله، وسيناريو وحوار نادر صلاح الدين، ومن بطولة أحمد عز وياسمين عبدالعزيز وصلاح عبدالله ونور وماجد الكدواني.


ويعد مسلسل "العميل 1001" أحد المسلسلات المأخوذة عن قصة الراحل نبيل فاروق، وتدور أحداثه حول ي قصة جاسوس مصري استطاع أن يتغلغل إلى الجيش والمجتمع الإسرائيلي في عملية ناجحة قبل حرب 1973م، وقام بدور البطولة مصطفى شعبان، ونيللي كريم، وآخرون من الممثلين المصريين.

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