السعودية توافق على تسجيل لقاح "فايزر-بيونتيك" ضد كورونا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:17 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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وافقت السلطات السعودية، اليوم الخميس، على تسجيل لقاح "فايزر-بيونتيك"، ليكون اللقاح الأول المضاد لفيروس كورونا المسجل في المملكة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، طلبت وزارة الصحة السعودية، من المواطنين بالتوجه إلى أقرب مركز صحي فورًا؛ لتناول لقاح الالتهاب الرئوي.

 

وكتبت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "الالتهاب الرئوي قد يمنعك من رؤية أحبابك.. بادر بأخذ لقاح الالتهاب الرئوي من أقرب مركز صحي لك".

 

ويحدث الالتهاب الرئوي، عندما تمتلئ الحويصلات الهوائية بإفرازات تعيق دخول وخروج الغازات من الجسم، فيحدث اضطراب في الغازات، وتقل نسبة الأكسجين ما يتسبب في ارتباك أداء باقي الأعضاء، فضلا عن احتمالية الإصابة بالفشل التنفسي والذي يؤدي للدخول في غيبوبة، وقد ينتهي الأمر بالوفاة.

 

وتحدث الإصابة بالالتهاب الرئوي، نتيجة التعرض لعدوى بكتيرية بالجهاز التنفسي لم يستطع جهاز المناعة مقاومتها خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة ككبار السن، الأطفال، مرضى السكري، مرضى الفشل الكلوي.

 

وتظهر أعراض الالتهاب الرئوي، في (ارتفاع درجة حرارة الجسم، سعال شديد، ألم في الصدر، صعوبة في التنفس.

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