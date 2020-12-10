طلائع الجيش ينهي استعداداته لمواجهة الجونة

انهى الفريق الاول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش استعداداته لبدء منافسات الدوري الممتاز.





ويستضيف طلائع الجيش نظيره الجونة على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الممتاز موسم 2020/2021، في الخامسة مساء غداً الجمعة.





وفي نفس السياق، اعلن الجهاز الفني بقبادة طارق العشري انتظام الفريق في معسكر مغلق عقب انتهاء مرانه الختامي اليوم استعدادا للمواجهة المرتقبة، ويسعى الجهاز الفني لطلائع الجيش لتقديم بداية قوية في مستهل منافسات الدوري الممتاز.





وخسر طلائع الجيش أمام الأهلي في المواجهة التي جمعت بينهما في نهائي كأس مصر بملعب برج العرب بركلات الجزاء الترجيحية، حيث نجح المارد الأحمر في التتويج بلقب كأس مصر.



