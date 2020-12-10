السجن 5 سنوات لمتهم بـ"أحداث عنف جامعة الأزهر" وإلزامه بدفع مليون 900 ألف

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قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن 5 سنوات للمتهم مصطفى عبد العال وإلزامه بدفع مليون 900 ألف بالتضامن مع باقى المتهمين بالقضية فى احداث العنف التى وقعت بمحيط جامعة الأزهر فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف جامعة الأزهر"، كما قضت المحكمة بالسجن سنة للمتهمة فاطمة محمد عبد القادر وبراءتها من تهمة الإتلاف.







، صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد،







وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى يونيو من عام 2014 بأحكام متفاوتة بالسجن على المتهم وآخرين فى الدعوى لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على بجامعة الأزهر، وتخريب المبنى الإدارى بالجامعة، وإشاعة الفوضى







وقام المتهم بعمل إعادة إجراءات على الحكم، ونظر محاكمة المتهم أمام الدئرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى، واستمعت المحكمة خلال جلسات المحكمة لتلاوة أمر إحالة المتهم والذى أنكر التهم الموجه إليه، وكما استمعت المحكمة لطلبات الدفاع ولمرافعة النيابة العامة والتى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة، واستمعت لمرافعة الدفاع والذى التمس البراءة بناء على شيوع الاتهام.