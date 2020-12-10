قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قرار رقم 673 لسنة 2020، بعزل المستشار فايز عبد الله أحمد محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، من وظيفته.

 
وجاء ذلك عبر الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة الأولي من القرار، بعزل المستشار فايز عبد الله أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة، من وظيفته".

 

وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور، أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلي وزير العدل تنفيذه.

 

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرارا يحمل رقم 672 لسنة 2020، بإحالة المستشار رضا محمد احمد سعد وكيل مجلس الدولة إلى المعاش.

 


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