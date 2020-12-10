باتشيكو يطالب بتجهيز "المثلوثي"

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements
طالب جيمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، تجهيز نجم الفريق لمباريات الدوري المصري الممتاز، التي تنطلق بمباراة المقاولون العرب.

ويحرص باتشيكو على تجهيز الظهير الأيمن للفريق حمزة المثلوثي، المنضم من نادي الصفاقسي التونسي.

وانضم المثلوثي لنادي الزمالك قادماً من الصفاقسي في صفقة انتقال حر، بعد أن انتهى عقده مع الفريق.

وأشاد المدرب البرتغالى بإمكانيات المثلوثى الفنية، ولكنه طلب زيادة الحمل البدنى للاعب من أجل تجهيزه بشكل قوى لانطلاقة مسابقة الدورى الممتاز.

يذكر أن باتشيكو اعتمد على أحمد عيد فى التشكيل الأساسى خلال الفترة الماضية فى مركز الظهير الأيمن.

ويواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب في افتتاح الدوري المصري 2020/2021 مساء السبت المقبل.

أخبار تهمك

باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير: انتخابات الزمالك المقبلة حقيقية.. ومفاجأة جديدة من باتشيكو أمام المقاولون

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يومين

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

منذ حوالي 12 ساعة

هاني زادة يُعلق على حل مجلس الزمالك.. ويوجه رسالة لوزير الشباب

منذ ساعتين و 38 دقيقة

طلب مفاجئ من حميد أحداد لمدرب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

طاهر محمد طاهر مفاجأة تشكيل الأهلي أمام المقاصة

منذ أقل من ساعتين

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 5 ساعات

سيرينو وكودجو على رادار الأهلي فى الإنتقالات الشتوية

منذ أقل من ساعة

كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يومين

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:48 ص

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

08:53 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

10:32 ص

كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

11:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر