باتشيكو يطالب بتجهيز "المثلوثي"

طالب جيمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، تجهيز نجم الفريق لمباريات الدوري المصري الممتاز، التي تنطلق بمباراة المقاولون العرب.





ويحرص باتشيكو على تجهيز الظهير الأيمن للفريق حمزة المثلوثي، المنضم من نادي الصفاقسي التونسي.





وانضم المثلوثي لنادي الزمالك قادماً من الصفاقسي في صفقة انتقال حر، بعد أن انتهى عقده مع الفريق.





وأشاد المدرب البرتغالى بإمكانيات المثلوثى الفنية، ولكنه طلب زيادة الحمل البدنى للاعب من أجل تجهيزه بشكل قوى لانطلاقة مسابقة الدورى الممتاز.





يذكر أن باتشيكو اعتمد على أحمد عيد فى التشكيل الأساسى خلال الفترة الماضية فى مركز الظهير الأيمن.





ويواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب في افتتاح الدوري المصري 2020/2021 مساء السبت المقبل.