طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية جنوب لبنان

نفذت مقاتلات حربية إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، غارات وهمية وبشكل مكثف في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح، جنوب لبنان.

ونقلت قناة روسيا اليوم، عن وكالة الأنباء اللبنانية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ الغارات على علو متوسط فوق البلدات الجنوبية.

وجاء ذلك إطار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأجواء اللبنانية، ووسط أجواء من الترقب والحذر تحدثت عنهما وسائل إعلام إسرائيلية على جبهة إسرائيل الشمالية لجهة لبنان والجولان.

وكانت الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تشهد هدوء حذرا بعد تكرر عمليات التسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل.

ويذكر أنه تم تعليق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي تجري عبر الأمم المتحدة وبرعاية أمريكية حول ترسيم حدود البلدين حتى إشعار آخر.