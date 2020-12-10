طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية جنوب لبنان

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:00 م
غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
وكالات
Advertisements

نفذت مقاتلات حربية إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، غارات وهمية وبشكل مكثف في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح، جنوب لبنان.

 

ونقلت قناة روسيا اليوم، عن وكالة الأنباء اللبنانية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ الغارات على علو متوسط فوق البلدات الجنوبية.

 

وجاء ذلك إطار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأجواء اللبنانية، ووسط أجواء من الترقب والحذر تحدثت عنهما وسائل إعلام إسرائيلية على جبهة إسرائيل الشمالية لجهة لبنان والجولان.

 

وكانت الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تشهد هدوء حذرا بعد تكرر عمليات التسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل.

 

ويذكر أنه تم تعليق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي تجري عبر الأمم المتحدة وبرعاية أمريكية حول ترسيم حدود البلدين حتى إشعار آخر.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غارات وهمية طيران الاحتلال الاسرائيلي جنوب لبنان اسرائيل

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ حوالي 19 ساعة

سيرينو وكودجو على رادار الأهلي فى الإنتقالات الشتوية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير: انتخابات الزمالك المقبلة حقيقية.. ومفاجأة جديدة من باتشيكو أمام المقاولون

منذ ساعتين و 55 دقيقة

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يومين

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يومين

كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

طاهر محمد طاهر مفاجأة تشكيل الأهلي أمام المقاصة

منذ أقل من ساعتين

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 20 ساعة

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 6 ساعات

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

هاني زادة يُعلق على حل مجلس الزمالك.. ويوجه رسالة لوزير الشباب

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | الجيش اللبناني: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تخترق أجواء البلاد

زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة

طيران حربي وزوارق إسرائيلية في أجواء ومياه لبنان

حزب الله يُورطّ لبنان مع إسرائيل.. حادثة الطائرتين آخر الحلقات.. وعون والحريري ينتفضان

الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان

عاجل.. الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة استطلاع تابعة للاحتلال

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:48 ص

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

08:53 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

10:32 ص

كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

11:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر