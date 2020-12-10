مفاجأة صادمة.. ظهور مرض نادر بعد تلقي لقاح فايزر

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا عن رفضها مخاوف السلامة بشأن لقاح فايزر لفيروس كورونا بعد أن كشف تقرير عن إصابة أربعة أشخاص في تجربة في الولايات المتحدة بشلل بيل.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحالة، التي عادة ما تكون مؤقتة، تتسبب في تدلي العضلات على جانب واحد من الوجه بسبب عدم عمل الأعصاب بشكل صحيح.

وترصد "الفجر" كافة التفاصيل عن مرض شلل بيل:


تعليق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية:

افاد التقرير من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن الحالات الأربع في مجموعة من 21720 شخصًا تلقوا لقاح فايزر في تجربة في الولايات المتحدة، مقارنة مع 21728 شخصًا أعطوا لقاحًا وهميًا، لكن معدل الحدوث هذا لا يختلف عن عدد المرات التي يُتوقع حدوثها في مجموعة سكانية عشوائية  في المملكة المتحدة، هناك حوالي 20 إلى 30 حالة لكل 100 ألف شخص سنويًا.

تعليق تنظيم الأدوية البريطانية:


قالت هيئة تنظيم الأدوية البريطانية MHRA، اليوم:" إن المظهر العام للسلامة لهذا اللقاح مشابه لأنواع أخرى من اللقاحات المستخدمة بشكل روتيني"

تعريف مرض شلل بيل:

يعرف باسم شلل الوجه النصفي هو حالة تسبب ضعفًا مؤقتًا أو شللًا للعضلات في جانب واحد من الوجه.

وتعتبر إنها حالة نادرة، حيث يُعتقد أنها تؤثر على حوالي واحد من كل 5000 شخص كل عام.

أسباب حدوث شلل بيل:

يعتقد الأطباء أنه يحدث عندما ينضغط العصب الذي يتحكم في عضلات الوجه أو بسبب التهاب العصب الوجهي، كما يعتقد ايضا أنه بسبب عدوى فيروسية قد تكون متغيرات فيروس الهربس مسؤولة.

اعراض شلل بيل:

عادة تظهر الأعراض بشكل مفاجئ وتشمل بداية سريعة للشعور بضعف خفيف يتحوَّل إلى شلل كلي في جانب واحد من وجهك يحدث ذلك في خلال ساعات إلى أيام، وتَدَلِّي الوجه وصعوبة استخدام تعبيرات الوجه، مثل إغلاق عينيك أو التبسم

كما تشمل سيلان اللعاب، والشعور بالألم حول الفك أو وراء الأذن في الجانب المصاب، الحساسية المتزايدة للصوت في الجانب المصاب.

وتشمل أيضا الصداع، وفقدان حاسة التذوق، وتغيرات في كمية اللعاب والدموع التي تنتجها، اما في حالات نادرة، يمكن أن يؤثر شلل بل على الأعصاب في كلا الجانبين من الوجه.

مضاعفات مرض شلل بيل:

أوضح الأطباء أن هناك بعض الحالات الخطيره التي تتعرض للمضاعفات، حيث تتضمن المضاعفات تلف دائم في العصب الوَجهي.

كما تتضمن نمو متجدد غير طبيعي للألياف العصبية. قد يؤدي هذا إلى تقلص بعض العضلات بشكل لا إرادي عندما تحاول تحريك عضلات أخرى (الحركة التصاحبية)، فمثلا عندما تبتسم قد تنغلق العين الموجودة على الجانب المصاب.

وتتضمن ايضا فقدان البصر الجزئي أو الكلي في العين التي لا تغلق نتيجة الجفاف الزائد وخدش الغطاء الشفاف الحامي للعين (القرنية).


علاج شلل بيل:

يتعافى حوالي سبعة من كل 10 أشخاص يعانون من شلل الوجه النصفي تمامًا، مع أو بدون علاج، كما يلاحظ معظم الناس تحسنًا في أعراضهم بعد حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ومع ذلك، يمكن أن يستغرق التعافي الكامل ما بين ثلاثة وستة أشهر

عادة ما تختفي الحالات البسيطة من شلل بيل (شلل الوجه النصفي) في خلال شهر، حيث تتفاوت المدد اللازمة التعافي من الحالات الأشد المصابة بالشلل الكلّي.

أخبار تهمك

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير: انتخابات الزمالك المقبلة حقيقية.. ومفاجأة جديدة من باتشيكو أمام المقاولون

منذ حوالي 4 ساعات

السوبر الإفريقي يحدد موقف الشحات من الجراحة

منذ أقل من ساعة

كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يدرس إراحة نجم الأهلي أمام المقاصة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يومين

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 6 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ ساعة

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من شركة فيس بوك عن تعطل خدمات رسائل"ماسنجر"

منذ نصف ساعة

باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:13 م

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

08:48 ص

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

08:53 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

موسيماني يدرس إراحة نجم الأهلي أمام المقاصة

02:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر