مفاجأة صادمة.. ظهور مرض نادر بعد تلقي لقاح فايزر

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أعلنت هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا عن رفضها مخاوف السلامة بشأن لقاح فايزر لفيروس كورونا بعد أن كشف تقرير عن إصابة أربعة أشخاص في تجربة في الولايات المتحدة بشلل بيل.



وأوضحت الهيئة أن هذه الحالة، التي عادة ما تكون مؤقتة، تتسبب في تدلي العضلات على جانب واحد من الوجه بسبب عدم عمل الأعصاب بشكل صحيح.



وترصد "الفجر" كافة التفاصيل عن مرض شلل بيل:





تعليق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية:



افاد التقرير من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن الحالات الأربع في مجموعة من 21720 شخصًا تلقوا لقاح فايزر في تجربة في الولايات المتحدة، مقارنة مع 21728 شخصًا أعطوا لقاحًا وهميًا، لكن معدل الحدوث هذا لا يختلف عن عدد المرات التي يُتوقع حدوثها في مجموعة سكانية عشوائية في المملكة المتحدة، هناك حوالي 20 إلى 30 حالة لكل 100 ألف شخص سنويًا.



تعليق تنظيم الأدوية البريطانية:





قالت هيئة تنظيم الأدوية البريطانية MHRA، اليوم:" إن المظهر العام للسلامة لهذا اللقاح مشابه لأنواع أخرى من اللقاحات المستخدمة بشكل روتيني"



تعريف مرض شلل بيل:



يعرف باسم شلل الوجه النصفي هو حالة تسبب ضعفًا مؤقتًا أو شللًا للعضلات في جانب واحد من الوجه.



وتعتبر إنها حالة نادرة، حيث يُعتقد أنها تؤثر على حوالي واحد من كل 5000 شخص كل عام.



أسباب حدوث شلل بيل:



يعتقد الأطباء أنه يحدث عندما ينضغط العصب الذي يتحكم في عضلات الوجه أو بسبب التهاب العصب الوجهي، كما يعتقد ايضا أنه بسبب عدوى فيروسية قد تكون متغيرات فيروس الهربس مسؤولة.



اعراض شلل بيل:



عادة تظهر الأعراض بشكل مفاجئ وتشمل بداية سريعة للشعور بضعف خفيف يتحوَّل إلى شلل كلي في جانب واحد من وجهك يحدث ذلك في خلال ساعات إلى أيام، وتَدَلِّي الوجه وصعوبة استخدام تعبيرات الوجه، مثل إغلاق عينيك أو التبسم



كما تشمل سيلان اللعاب، والشعور بالألم حول الفك أو وراء الأذن في الجانب المصاب، الحساسية المتزايدة للصوت في الجانب المصاب.



وتشمل أيضا الصداع، وفقدان حاسة التذوق، وتغيرات في كمية اللعاب والدموع التي تنتجها، اما في حالات نادرة، يمكن أن يؤثر شلل بل على الأعصاب في كلا الجانبين من الوجه.



مضاعفات مرض شلل بيل:



أوضح الأطباء أن هناك بعض الحالات الخطيره التي تتعرض للمضاعفات، حيث تتضمن المضاعفات تلف دائم في العصب الوَجهي.



كما تتضمن نمو متجدد غير طبيعي للألياف العصبية. قد يؤدي هذا إلى تقلص بعض العضلات بشكل لا إرادي عندما تحاول تحريك عضلات أخرى (الحركة التصاحبية)، فمثلا عندما تبتسم قد تنغلق العين الموجودة على الجانب المصاب.



وتتضمن ايضا فقدان البصر الجزئي أو الكلي في العين التي لا تغلق نتيجة الجفاف الزائد وخدش الغطاء الشفاف الحامي للعين (القرنية).





علاج شلل بيل:



يتعافى حوالي سبعة من كل 10 أشخاص يعانون من شلل الوجه النصفي تمامًا، مع أو بدون علاج، كما يلاحظ معظم الناس تحسنًا في أعراضهم بعد حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ومع ذلك، يمكن أن يستغرق التعافي الكامل ما بين ثلاثة وستة أشهر



عادة ما تختفي الحالات البسيطة من شلل بيل (شلل الوجه النصفي) في خلال شهر، حيث تتفاوت المدد اللازمة التعافي من الحالات الأشد المصابة بالشلل الكلّي.

