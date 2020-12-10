توقيع الكشف على 700 مواطن بالقافلة الطبية بقرية الإسماعيلية في إطار مبادرة "حياة كريمة"

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قامت الوحدة المحلية للبرجايه التابعة لمركز ومدينة المنيا اليوم بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمنيا بأعمال التنظيم لقافلة طبية علاجية في قرية الإسماعيلية بمركز المنيا، على مدار يومين متتاليين9و10 ديسمبر الحالى، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن مبادرة "حياة كريمة " والتي أطلقها رئيس الجمهورية، وكذا ضمت القافلة الطبية مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنه والإعتلال الكلوي وتم الكشف علي عدد 700 من المواطنين خلال اليوم الأول لعمل القافلة الطبية



ووجه العميد محمد صلاح ابو كريشة ريس مركز ومدينة المنيا بتقديم الدعم اللازم لإنجاح الحملات القومية والمبادرات الرئاسية ومنها مبادرة حياة كريمة والتي تعد من أهم المبادرات التي ترسخ لمفهوم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وذلك عن طريق الدعم اللوجستي أو المشاركة بفاعلية





وقال مصطفي مرسي رئيس القرية أن أعمال النظافة اليوم بنطاق قرية البرجايه ودماريس تمت برفع جميع التراكمات من مدخلهما وشوارعهما علي مدار الورديتان الصباحية والمسائية.



كما قامت الوحدة المحلية للبرجايه بإزالة إشغال طريق بأحد شوارع قرية زهره وتم تحرير المحاضر اللازمة.

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