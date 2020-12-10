وسط تراجع مؤشرتها البورصة توقف التداولات على 10 أسهم

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:47 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
الفجر الاقتصادي
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أوقفت البورصة التداولات على أسهم 10 شركات خلال جلسة تعاملات اليوم الخميس، بعد ان تجاوز نسب الهبوط المقررة 5%، مع اتراجع قوي تشهده المؤشرات الرئيسية.

 

وشملت الأوراق المالية التى أوقفت عليها البورصة التعاملات في جلسة اليوم كلا من المصريين للاسكان  والتنمية والتعمير، والأسماعلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، ودايس للملابس،  والعامة لصناعة الورق راكتا، والصناعات الغذائية العربية دومتي ، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والاسماعلية الوطنيه للصناعات الغذائية بالاضافة إلى دلتا للانشاء والتعمير،  وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي والعقارية للبنوك الوطنية.

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