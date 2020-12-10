محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا بعدد من المدارس

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كلف اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، بمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية على عدد من المدارس، للتأكد من توافر كافة المستلزمات الوقائية، وذلك ضمن خطة المحافظة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.



واجري نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية على عدد من المدارس بمدينة المنيا الجديدة، لمتابعة سير العمل والتأكد من تنفيذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية حيث شملت الجولة (مدرسة التعليم الأساسي بالمجاورة الاولى - المدرسة البريطانية – مدرسة طلائع المستقبل).



رافق نائب المحافظ خلال جولته، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا والدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور علي عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا.

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شدد نائب المحافظ، على ضرورة الالتزام التام بتطبيق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، من خلال الحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، وارتداء الكمامة ووجود أجهزة قياس درجات الحرارة.