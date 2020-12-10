يحيى زكي: 18 مليارات دولار استثمارات بمنطقة قناة السويس (فيديو)

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس يحيى زكي رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا لتطوير المنطقة ودفع العمل فيها بشكل جيد، موضحًا أن مطلع العام الجديد سيشهد بدء العمل في مصنع قطارات عربات السكك الحديدية التي تعمل بالكهرباء وجرى توقيع عقد تأسيس الشركة.
وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن هناك مشروع كبير في مجال البتروكيماويات بمنطقة العين السخنة وسيبدأ العمل به بشكل كبير، وهناك عدد من الاستثمارات الأخرى بالمناطق الصناعية سواء في منطقة العين السخنة أو بورسعيد، بالإضافة إلى بعض الاتفاقات جاري إنهاؤها فيما يخص بأرصفة الموانئ في شرق بورسعيد وجزء آخر في السنة، وكل ذلك سيدخل حيز التنفيذ بداية من الربع الأول من العام المقبل.
وتابع، أن هذه المشروعات لها أهمية كبيرة كونها تساعد على رفع قيمة الناتج المحلي وهو ما يوفر استثمارات مباشرة كما أنه يجتذب استثمارات أجنبية ويحقق تنمية حقيقية على أرض الواقع بما يحقق فرص عمالة ووظائف جديدة باستمرار: "لدينا عدد لا بأس به من الفرص التي أتيحت بشكل فعلي لكن طموحنا أكبر من ذلك كثيرًا، فنحن نطمح إلى توفير فرص عمل جيدة ومتاحة باستمرار".
وأردف: "لدينا استثمارات ضخمة وتقترب من 18 مليار دولار وننتظر استثمارات ومشروعات جديدة خلال العامين المقبلين من أجل مضاعفة هذا الرقم، وناقشنا قواعد تشغيل المشروعات الجديدة التي ستبدأ في الربع الربع الأول من العام المقبل".

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