هجوم داعشي استهدف موقعًا للحرس الثوري الإيراني في سوريا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:45 م
داعش
داعش
وكالات
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مقتل ما لايقل عن 9 أشخاص جراء هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على موقع للحرس الثوري الإيراني شرق دير الزور في سوريا.

 

وهاجم عناصر من تنظيم داعش الإرهابي،  موقعًا عسكريًا تابعًا للحرس الثوري الإيراني، في منطقة جويف ضمن بادية الميادين شرقي دير الزور.

 

وبحسب مصادر، أسفر الهجوم عن مقتل 9 من العناصر المحليين ضمن قوات "الحرس الثوري" الإيراني، بالإضافة إلى مقتل عنصرين من خلايا تنظيم داعش.

 

 

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