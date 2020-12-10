المؤبد لمتهم بالهجوم على "فندق الغردقة"

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:43 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت الدائرة الثانية إرهاب، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المؤبد على المُتهم محمد مجدي المُكنى بـ"أبو مصعب"، ومصادرة المضبوطات وذلك في إعادة مُحاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهجوم على فندق الغردقة".

يصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، بالسجن المؤبد على متهمين أحدهما بالتخطيط والآخر بالهجوم على على فندق "بيلا فيستا" بالغردقة في يناير 2016، وأسفر الهجوم عن إصابة 3 سائحين بجروح (نمساويين، 1 سويدى) أثناء محاولة الجناه الهرب، ومقتل أحد منفذى الهجوم، والقبض على آخر.



ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية رقم 4443 لسنة 2016 جنايات الزيتون، اتهامات عدة منها الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بدولة سوريا، والإلتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، والاشتراك في الهجوم الإرهابي على فندق الغردقة، والتخابر مع من يعمل لمصلحة جماعة مقرها خارج "تنظيم داعش الإرهابي" للقيام وتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، والشروع في قتل أولفسون سامى اليكسندر وآخرين عمدا مع سبق الإصرار، وحيازة أسلحة نارية بيضاء ومتفجرات "3 سكاكين وحزامين ناسفين هيكليين ومسدس صوت".

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