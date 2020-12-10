تأجيل محاكمة رامز جلال ومالك قناة "إم بي سي مصر" لـ 31 ديسمبر

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قررت اليوم الخميس، المحكمة الاقتصادية تأجيل ثأني جلسات محاكمة رامز جلال، ووليد الإبراهيم، مالك إم بي سي مصر.. لجلسة 31 ديسمبر الجاري





وحضرت الفتاة صاحبة فكرة برامج رامز الرمضانية، وقدم المحامون الحاضرون معها صلاح بخيت، وهاني سامح، اثنتي عشرة حافظة مستندات منها مكالمات بين الكاتبة ورئيس تحرير البرنامج عبد الحميد العش، وأحمد عادل، وطلب دفاع الكاتبة أجلًا لاستدعاء رئيس التحرير، وقدما إثبات توثيق الفكرة وفيه تسجيلها قبل عرض البرنامج بسنة.



كما حضر محامون عن رامز جلال ودفعوا بعدم حماية الأفكار وأن القانون يبيح استخدامها، كما لم يحضر أحد عن رئيس مجلس إدارة إم بي سي مصر رغم إعلانهم رسميًا على مقرهم الوارد بالسجل التجاري لاستثمار القاهرة، وقررت المحكمة التأجيل للاطلاع