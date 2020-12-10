استقبال ألف سيارة ملاكي و27 أتوبيس إلى ميناء الإسكندرية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:39 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن الميناء إستقبل اليوم الخميس العبارة "Globus Sky" وعلي متنها ألف و728 سيارة ملاكي زيرو، وعدد 27 أتوبيس، وعدد 8 عربات مترو تم تفريغهم.

وأكد الغندور أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، اتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع في الميناء.
بضائع
قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن الميناء شهد نشاطا في حركة العمل اليوم الخميس، حيث تواجد بالميناء 72 سفينة، كما وصلت إلي الميناء 11 سفينة، وغادرت 12 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 35 سفينة.

وقد تم دخول وخروج 11ألف و627 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما خرج من الميناء عدد قطار بإجمالي 22 عربة محمل ب 1600 طن قمح ومتجه إلى المطاحن بالقاهرة.
ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 116ألف و23 طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 23ألف و930 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 343 حاوية، بينما بلغ عدد الوارد ألف و585 حاوية، هذا وقد بلغت كمية المتداول خلال اليوم 139ألف و953 طن.

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