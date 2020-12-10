صورة.. تجهزيات الديكور لـ مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:38 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يستكمل صناع مسلسل "الملك" للفنان عمرو يوسف، في تجهيزات وبناء الديكورات الخاصة بالعمل قبل انطلاق تصويره بالمنصورية، حيثيقوم مخرج العمل حسين المنباوى بمعاينة أماكن التصوير.


ويدور مسلسل "الملك" حول شخصية أحمس طارد الهكسوس، التحضيرات الخاصة بالعمل، واختيار الأبطال المشاركين فى البطولة بجانب عمرو يوسف الذى يجسد شخصية "أحمس"، إضافة إلى بناء الديكورات الخاصة بالعمل والتى تناسب الفترة الزمنية التى تدور فيها الأحداث.


وحدد القائمون على المسلسل الذى يكتبه محمد وخالد وشيرين دياب ويخرجه حسين المنباوى، نهاية الشهر الجارى، موعدًا لبدء التصوير، حيث بدأت ترشيحات الفنانين، منهم حيث تم الاستقرار على كل من صبا مبارك وماجد المصرى وسوسن بدر وجارى الاستقرار على باقى الفنانين.


مسلسل "الملك" تعاون إنتاجي بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويعد من أضخم انتاجات دراما رمضان 2021 لما يتضمنه العمل من حروب وخيل وملابس وديكورات، حيث يتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.


ويعود عمرو يوسف عن الدراما الرمضانية بعد غياب عامين حيث قدم آخر مسلسلاته "طايع" في شهر رمضان من عام 2018، وشارك فى بطولته صبا مبارك وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وسهير المرشدى ومى الغيطى وأحمد عبد الله محمود وعلى قاسم وسلوى محمد على ورشدى الشامى ومحمود حافظ وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة.

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