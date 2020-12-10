تداول 11 ألف شاحنة و116 ألف بضائع واردة إلى ميناء الإسكندرية

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قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن الميناء شهد نشاطا في حركة العمل اليوم الخميس، حيث تواجد بالميناء 72 سفينة، كما وصلت إلي الميناء 11 سفينة، وغادرت 12 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 35 سفينة.



وقد تم دخول وخروج 11ألف و627 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما خرج من الميناء عدد قطار بإجمالي 22 عربة محمل ب 1600 طن قمح ومتجه إلى المطاحن بالقاهرة.

ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 116ألف و23 طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 23ألف و930 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 343 حاوية، بينما بلغ عدد الوارد ألف و585 حاوية، هذا وقد بلغت كمية المتداول خلال اليوم 139ألف و953 طن.

