الحماية المدنية تسيطر على حريق بمبنى خدمي بمطرانية سمالوط بالمنيا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنيا، علي حريق نشب بمبنى خدمي تابع لمطرانيه الأقباط الأرثوذكس بمدينة سمالوط في المنيا، دون أضرار بشرية.
تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بنشوب حريق بحجرة بالدور الثامن بمبني خدمي تابع لمطرانيه الأقباط الأرثوذكس بمدينة سمالوط وعلي الفور انتقل فريق الحماية المدنية وتم إخماد الحريق، دون أضرار بشرية، وتم التحفظ علي الخسائر التي نتيجة عن الحريق بمحتويات الغرفة،وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة،واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات‏‏

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