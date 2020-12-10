سيرينو وكودجو على رادار الأهلي فى الإنتقالات الشتوية

‏أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن الأهلي وضع 4 لاعبين ضمن حساباته، من أجل بحث إمكانية التعاقد مع أحدهما خلال الميركاتو الشتوي القادم.





وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصـر: " أول اللاعبين هو جاستون سيرينو، والأهلي قدم عرضا رسميا، لكن صن داونز تمسك بالحصول على 5 مليون دولار، خاصة أن عقده لازال مستمر مع النادي، ولن يرحل إلا بموافقة النادي الجنوب إفريقي".





وأضاف: "صن داونز كان يرى احتياج الأهلي لضم سيرينو، لذلك تمسك بمطالبه المالية، ولكن المفاوضات توقفت حاليا، في حالة عدم مشاركة اللاعب ببطولة دوري أبطال إفريقيا قد يتم التفكير في ضمه مجددًا، وهي نسبة ضئيلة للغاية، وفي حالة تقدم الأهلي بعرض جديد لضم سيرينو قد لا يتم إشراك اللاعب في دور الـ32 من مباريات دوري الأبطال، على أن يتم قيده في الفترة الثانية".





وواصل: "الأهلي وضع التوجولي لابا كودجو ضمن اللاعبين المرشحين لضمه، لكن العين الإماراتي التفاوض معه صعب في الأمور المالية، وهناك مغالاة من جانبهم للاستغناء عن اللاعب وبالتالي صعب رحيله حاليا".



