تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الـ 24 ساعة الآخيرة عن ضبط العديد من القضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (4) قضايا تهريب أبرزها (مستحضرات طبية - بضائع أجنبية الصنع)، وفي مجال الأمن العام تم ضبط (31) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، مخالفات مرورية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1446) مخالفة مرورية متنوع، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (192) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات ضبط (3) قضية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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