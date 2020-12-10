أحمد شيبة ينتهى من تسجيل أغنيته الجديدة "أشبه واحد غيري"

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
انتهى المطرب أحمد شيبة، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "اشبه واحد غيرى"، وهى من كلمات الشاعر رضا برهام، وألحان خالد سلطان، وتوزيع الموسيقى طة الحكيم، متمنيا أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور عند طرحها وتقدم بشكل جديد ومختلف عن أعمال شيبة السابقة.


في سياق منفصل، قدم "شيبة" مؤخرًا أغاني تتر البداية والنهاية لمسلسل "ضربة معلم"، للنجم محمد رجب، وعدد كبير من الفنانين منهم مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.


كان المطرب أحمد شيبة قد قدم دويتو مع المطربة أمينة بعنوان "خليك في البيت"، الأغنية من كلمات الشاعر الغنائى شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، توزيع وهندسة صوتية محمد صقر، وإخراج هيثم عنتر، وظهر فى الكليب مع المطربين، الفنانون أحمد بدير، وكمال أبورية، ومها أحمد، وأحمد ماهر، حيث يعطى كل منهم نصيحة للجمهور ضمن أحداث الكليب بضرورة الجلوس فى البيت.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ضربة معلم المطرب احمد شيبه الفن احمد شيبه

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يومين

باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

منذ حوالي 4 ساعات

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

سيرينو وكودجو على رادار الأهلي فى الإنتقالات الشتوية

منذ أقل من ساعة

كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 20 ساعة

طاهر محمد طاهر مفاجأة تشكيل الأهلي أمام المقاصة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يومين

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير: انتخابات الزمالك المقبلة حقيقية.. ومفاجأة جديدة من باتشيكو أمام المقاولون

منذ ساعتين و 50 دقيقة

هاني زادة يُعلق على حل مجلس الزمالك.. ويوجه رسالة لوزير الشباب

منذ ساعتين و 38 دقيقة

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

منذ حوالي 4 ساعات

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 5 ساعات

طلب مفاجئ من حميد أحداد لمدرب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"جاني فى المنام" كليب جديد للمطرب إيهاب توفيق

أحمد شيبة يطرح أغنيته الجديدة "ولا يصعب علينا"

نجوم الفن الشعبي يحيون حفلاً غنائيًا أون لاين في عيد الأضحي

عبد الباسط حمودة يغني في خطوبة ابنة أحمد شيبة

أحمد شيبه يتنهي من تسجيل تتر مسلسل "ضربة معلم"

شاهد.. البرومو التشويقى لمسلسل "ضربة معلم" وهذا موعد عرض أولى حلقاته

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:48 ص

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

08:53 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

10:32 ص

كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

11:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر