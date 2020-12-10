المصنفات تضبط 110 جهاز ريسيفر لفك القنوات المشفرة بالقاهرة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أكدت معلومات وتحريات أجهزة الامن بالقاهرة قيام أحد الأشخاص مالك محل لبيع الأجهزة الكهربائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة بإدارة محل لبيع أجهزة الإستقبال "الريسيفر" المعدة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، حيث يتم تزويد تلك الأجهزة بقطع (اللانات) للإتصال بالإنترنت ومُحملة ببرامج مخصصة لفك الشفرة لتلك القنوات.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وتم ضبط المتهم أثناء إدارة نشاطه وبرفقته مندوب مبيعات، وبحوزتهما (عدد 110 جهاز إستقبال "ريسيفر" ماركات مختلفة – وحدة تخزين خارجية محمل عليها برامج لأنواع متعددة من أجهزة الريسيفر).

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترفا بمخالفة القانون بقصد التربح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وجرائم البث الفضائى.

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