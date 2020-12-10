جهاز سموحة يزور إبراهيم حسن بعد إصابته فى حادث مروع

حرص أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة على إصطحاب جهازه المعاون الذى يضم كلا من أحمد حمودة المدرب العام وخميس جعفر المدرب المساعد والكباتن أحمد ناجى مدرب حراس المرمى لزيارة ابراهيم حسن مدير الكرة بنادى الإتحاد السكندرى فى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير أمس.





وكان مدير الكرة بنادى الإتحاد قد تعرض في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، لحادث تصادم مروري بمنطقة لوران بكورنيش الإسكندرية .





وأثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها إبراهيم حسن إصابته بكسر فى 4 ضلوع نتيجة الحادث الذى تعرض له فجر اليوم، أثناء قيادة سيارته الخاصة بمنطقة لوران على كورنيش الإسكندرية، واصطدامه بسيارة أخرى وتم استدعاء سيارة الإسعاف.



