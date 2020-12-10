3 انفجارات تستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوب العراق

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:26 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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انفجرت 3 عبوات ناسفة في رتل للتحالف الدولي في مدينة السماوة جنوب العراق، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس.

 

وكشف مصدر أمني عراقي، أن الانفجار بسبب مخلفات حربية قديمة تم تفجيرها تحت السيطرة ضمن قضاء الحسينية.

 

وقد شن التحالف الدولي بالتنسيق مع قيادة العمليات العراقية المشتركة، ضربتين جويتين، ضد مواقع لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين بالعراق.

 

وقد تعرض رتل لقوات التحالف الدولي المنسحبة من العراق إلى انفجار عبوة ناسفة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

قتل منتسب في القوات الأمنية العراقية، وأصيب اثنين آخرين بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ديوانية – بابل.

 

وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقية، بيانًا قالت فيه إن قوات الشرطة العراقية وبالتحديد قوات "سوات" كانت ترافق الرتل أثناء تنقله، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

 

 

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جنوب العراق التحالف الدولي 3 انفجارات

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