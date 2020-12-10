فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها

بدأت مكاتب رعاية الشباب بكليات جامعة بنها، اليوم في فتح باب التقدم واستقبال طلبات الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب للعام الدراسي الجديد 2020- 2021، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، في بيان له اليوم، إنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد 13 من شهر ديسمبر الجاري على أن يتم تلقي الطعون الاثنين 14 ديسمبر وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية الأربعاء 16 ديسمبر، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر والإعادة في اليوم التالي.





وأضاف السعيد، أنه جرى تشكيل لجنة مركزية بإدارة الجامعة للإشراف علي الانتخابات بمراحلها المختلفة برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية الدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة وعدد 2 من الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية غير المرشحين.





وأشار رئيس جامعة بنها، أنه جرى تشكيل لجان فرعية بكليات الجامعة للمتابعة، والإشراف على الانتخابات وتذليل العقبات تضم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب وعدد من الطلاب غير المرشحين.





من جانبه أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على أن الجامعه وكلياتها استعدت استعدادًا كاملا، لإجراء الانتخابات الطلابية في نزاهة وشفافية كاملة.



