موسيماني ضيفا على "صاحبة السعادة"

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:22 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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يحلّ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يذاع على قناة سي بي سي.

ويقدم البرنامج الفنانة "إسعاد يونس" في حلقة خاصة، للحديث مع موسيماني عن كل مايخص الفريق من أمور فنية وعن طموحه في الموسم الجديد، بعد الفوز بالثلاثية.

ومن المقرر أن تذاع الحلقة يوم الاثنين القادم في الحادية عشر مساء.

وكان الأهلي قد توْج ببطولة كأس مصر بعد أن حقق الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، لتصبح ثالث بطولات الفريق هذا الموسم بعد حسم بطولتي الدوري العام وأبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأحد القادم في أولى جولات بطولة الدوري الممتاز.

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