"التسلق أسلوبهم".. سقوط عصابة المساكن بالتجمع

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابى لسرقة المساكن بمنطقة التجمع، وأخطر مدير أمن القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بإكتشافه واقعة سرقة (كمية من المصوغات- هاتفى محمول- خزينة بداخلها مبالغ مالية) من داخل مسكنه بدائرة القسم.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى الهاتف المستولى عليه بحيازة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الفيوم "له معلومات جنائية"، وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه وإعترف بتحصله على الهاتف من (عامل، مقيم بمحافظة الجيزة "له معاومات جنائية") وأنه على علم بأنه من متحصلات واقعة سرقة. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضُبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأن المسروقات لدى عميلته (ربة منزل، مقيمة بمحافظة الجيزة)، حيث تم ضبطها وأقرت بقيامهما بالتصرف بالبيع فى المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائها، وتبين أن المشغولات الذهبية تم صهرها وتحويلها إلى ذهب خام وإستخدامها فى تصنيع مشغولات ذهبية أخرى، وقدما مصوغات ذهبية بما يعادل قيمة المشغولات الذهبية المستولى عليها، كما تم ضبط الخزينة الحديدية المستولى عليها.

بتطوير مناقشتهما أقر المتهم الثانى بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، وإعترف بإرتكاب عدد (2) حوادث سرقات بذات الأسلوب، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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