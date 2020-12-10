إنتهاء مهلة طرح "بنك القاهرة" بالبورصة نهاية الشهر الجاري

قال بنك القاهرة في بيان للبورصة اليوم، إن قرار تجزئة القيمة الاسمية أسهمهم المقيدة بالبورصة من 4 جنيه إلى 2 جنيه وسط اقتراب انتهاء المهلة المحددة له لطرح أسهمه بالبورصة المصرية.

وأضاف البنك، أن تلك الخطوة ستبقى رأسمال المصدر للبنك عند 5,250 مليار جنيه مع زيادة الأسهم الموزعة عليه من 1.312 مليار سهم إلى 2,625 مليار سهم.. على أن يتم تنفيذ تجزئة القيمة الأسمية يوم الاثنين 14-12-2020 .

ويعد بنك القاهرة أحد الشركات المدرجة ضمن برنامج الحكومي للطرح بالبورصة، إلا أنه منذ عام 2017 وبعد قيد أسهمه بالبورصة لم يتم بدء التداول علىيها حتى الآن وسط تأجيل عملية الطرح بين وقت لأخر بعد موافقة ههيئة الرقابة المالية.

ويمتلك بنك القاهرة بنك مصر بالكامل عن طريق ذراعة الاستثماري الشركة مصر المالية للاستثمارات، وسبق وأن صرح محمد الأتربي رئيس بنك مصر أن البنك يخطط لبيع حصة مملوكة له بنسبة 45% من رأسمال بنك القاهرة.

ورفع بنك القاهرة رأسماله من 2,250,000,000جنيه مصري إلى 5,250,000,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 3 مليار جنيه مصري موزعة على 750مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيه للسهم.





وكانت هيئة الرقابة المالية منحت بنك القاهرة أخر مهلة لطرح أسهمه بالبورصة لمدة 9 شهور تنتهي بنهاية ديسمبر2020، بعدما أنتهت المهلة السابقة في 25 مارس الماضي، وألزمته بضرورة موفتها في موعد أقصاه 30 مايو 2020 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح، وموافقة إدارة البورصة عليها.





وحاولت "الفجر" التواصل مع إدارة بنك القاهرة للاستفسار حول الخطة التى من المفترض أن تكون قدمتها لـ هيئة الرقابة المالية في شهر مايو الماضي، وهل ستلتزم بطرح أسهم البنك بالبورصة خلال الشهر الجاري أم ستطلب مد المهلة إضافية، ولكن لم تلقي رد.