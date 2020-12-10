تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
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أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الخميس، تأجيل بطولة العالم داخل القاعات في نانجينغ الصينية لمدة عامين، لتقام في عام 2023 بدلاً من مارس (آذار) 2021 نتيجة استمرار أزمة جائحة كورونا.

وذكر الاتحاد الدولي لألعاب القوى في بيانه: "في الوقت الذي كنا ننسق فيه مع اللجنة المنظمة والاتحاد الصيني لألعاب القوى خلال الأسابيع القليلة الماضية لتقييم مساعي تنظيم البطولة، في ظل الوضع الراهن على الصعيد العالمي، لازال هناك حالة من التشكك بشأن وضعية جائحة كورونا في الأشهر الأولى من عام 2021".

وأضاف البيان: "من أجل سلامة رياضيينا والمسؤولين الفنيين، ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار تماماً مخاطر جلب مجموعة من الناس لحضور الحدث في ظل وضعية الجائحة ونحترم تماماً سياسات مكافحة الجائحة في الدولة المضيفة".

وفي ظل استضافة بلغراد بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعات في 2022 فكان لزاماً على نانجينغ الصينية الانتظار لعام إضافي من أجل استضافة الحدث.

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