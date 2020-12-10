موسيماني يحسم قراره بشأن التعاقد مع حارس جديد

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:06 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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صرف النادي الأهلي النظر عن التعاقد مع حارس مرمى للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاء قرار مسؤولي الأهلي بناء على رغبة بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.

َوجدّد موسيماني ثقته في الثلاثي الحراس الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير، مشددًا على أنّ الأمور تسير بشكل أكثر من رائع في حراسة مرمي الفريق.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد تراجع أداء مروان والاستغناء عن إليو بادجي. 

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم الخميس استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الأحد القادم في أولى جولات بطولة الدوري الممتاز.

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