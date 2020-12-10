كيف وجه السيسي صفعات مدوية للإخوان أثناء زيارته لفرنسا؟

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صفعة مدوية لجماعة الإخوان الإرهابية أثناء زيارته لفرنسا، تلبية لدعوة ال رئيس ماكرون، حيث حذر من خطورتهم على المجتمعات الأوروبية والعربية.





ويرصد "الفجر"، تفاصيل الصفعة المدوية التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للإخوان أثناء زيارته لفرنسا.





نحمى مصر من تنظيم متطرف





كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، حقيقة تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وأفكارهم المتطرف، حيث أكد أنه مطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف بقاله أكثر من 90 سنة موجود فى مصر واستطاع أن يعمل قواعد فى العالم كله".





وأضاف الرئيس: "معندناش حاجة نخاف منها أو نحرج منها.. نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل شعبها فى ظروف فى منتهى القسوة وشديدة الاضطراب".





وحول وضع التنظيم الإخواني على قوائم الإرهاب، أكد أنه ليس من فراغ، موضحًا أن الإخوان تغلغل عملهم في المنظمات الخيرية، والمنظمات الإرهابية المسلحة التي يسيطرون عليها كما تدخلوا في الدوائر السياسية المؤسساتية، وهو ما يمثل تهديدا وجوديًا للدول، فهم يختبئون وراء الدين لتبرير شمولية رؤيتهم".





ولم تتوقف رسائل الرئيس التحذيرية، قائلًا "نحن لم نتوقف عن التحذير من هذه الإيديولوجية المميتة التي لا تعرف حدود، ودعونا إلى تنسيق دولي لمكافحة الإرهاب، مشددا على ضرورة معاقبة الدول التي تمول وتسلح هذه المنظمات الإرهابية، منتهكة قرارات الأمم المتحدة".



