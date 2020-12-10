الأنفاق: مترو الهرم ينقل مليون راكب.. وانتهاءه خلال 5 سنوات (فيديو)

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات يتابع مشروعات الهيئة بشكل دوري ومستمر، إذ تفقد القطار الكهربائي "السلام- العاشر- العاصمة الإدارية" بالأمس خلال جولته، وعقد اجتماعا مع الشركات المنفذة للمشروع، واطلع على معدلات التنفيذ.
وأضاف والي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، "بعدها مرّ على كل محطات مشروع المونوريل واجتمعنا بالشركات المنفذة للمشروع، ووجه بتسريع عجلة العمل، ثم انتقلنا إلى محطة القطار السريع وستكون مركزية تجمع بين المونوريل والقطار السريع وتابعنا الاستعدادات الابتدائية وأعمال الرفع المساحي التي تجرى في المسار وأعمال أبحاث التربة والأساسات، بعدها تفحصنا بقية المحطات وأنهينا الجولة".
وتابع، أن "الوزير" وجه بمتابعة البرامج الزمنية بدقة شديدة جدًا، وكان هناك صعوبات في بعض البنود وتشابكات في بعض الأنشطة أعطى توجيهات بحلها فورًا من أجل تذليل الصعوبات والسير وفق معدلات تنفيذ عالية.
وحول مشروع مترو أنفاق الهرم، أكد أن الهيئة بذلت مجهودا كبيرًا من أجل التعاقد على أعمال هذا المشروع لأن شارعي هرم وفيصل من الشوارع التي تشهد كثافات مرورية لا تقل على مدار ساعات اليوم، ما دفع الدولة إلى التفكير في إيجاد حل جذري لهذه المشكلة نتج عنها تخطيط تدشين خط رابع لمترو الأنفاق يبدأ من حي الأشجار حتى عمرو بن العاص في القاهرة بطول 19 كم ويلتقي مع الخط الثاني بميدان الجيزة والخط الأول بالملك الصالح.
وأوضح: "لدى هذا الخط 12 محطة وسيستوعب مليون راكب يوميًا، وهو رقم كافٍ جدًا لإنهاء حالة التكدس المروري ومشاكل المرور السطحية بالجيزة والهرم بشكل كامل، لكن مشروعات المترو تستغرق وقتًا دائمًا وننسق مع كل أجهزة الدولة لعمل هذه التحويلا لتخفيف الضغط أثناء فترة العمل وبمجرد انتهاء المشروع سيجرى حل مشكلة المرور بصفة نهائية وستسغرق أعماله 5 سنوات".

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