"حقوق البرلمان": الدولة المصرية شهدت نقلة نوعية وفريدة من نوعها في مكافحة الفساد

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements
قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية شهدت نقلة نوعية وفريدة من نوعها في مكافحة الفساد، التي كانت تُعاني منه الدولة لسنوات طويلة، مؤكدة على أن مصر الأن تسير على الطريق الصحيح للقضاء على الفساد بكل أشكاله المختلفة، ويرجع ذلك إلى الحنكة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤيته لإدارة الأزمات والملفات.

وأوضحت "عازر" خلال البيان الصادر لها، اليوم الخميس، أن الفساد ليس ظاهرة محلية بل ظاهرة عالمية، وبالرغم من ذلك إلا أن الدولة المصرية أنتصرت بالفعل على الفساد، ويأتي ذلك وفقًا للشهادات الدولية والتقارير مقارنتها عن العام الماضي، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية عازمة على مكافحة الفساد بكل عزمها وقوتها، وأكبر دليل على ذلك الضربات الموجهة لمظاهر الفساد في الجهاز الإداري للدولة.

وأكدت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن لا بد على الجميع أن يتحلي بالصبر خاصة وأن نتائج مكافحة الفساد على أرض الواقع وإقتلاعها من جذورها بشكل نهائي تحتاج إلى الكثير من الصبر.

أخبار تهمك

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يوم

شوبير: انتخابات الزمالك المقبلة حقيقية.. ومفاجأة جديدة من باتشيكو أمام المقاولون

منذ ساعتين و 15 دقيقة

المواجهات المحتملة لبرشلونة في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 5 ساعات

طلب مفاجئ من حميد أحداد لمدرب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 5 ساعات

كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

منذ حوالي 4 ساعات

المواجهات المحتملة لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ ساعة و 21 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 20 ساعة

طاهر محمد طاهر مفاجأة تشكيل الأهلي أمام المقاصة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

منذ حوالي 3 ساعات

هاني زادة يُعلق على حل مجلس الزمالك.. ويوجه رسالة لوزير الشباب

منذ ساعتين

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يومين

موسيماني يحسم قراره بشأن التعاقد مع حارس جديد

منذ 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:48 ص

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

08:53 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

10:32 ص

كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

11:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر