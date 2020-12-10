بعد 13 واقعة في الحي الراقي.. سقوط لص المساكن

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في القبض على عاطل بعد ارتكابه 13 واقعة سرقة بمنطقتي الدقي والعجوزة وسط المحافظة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وورد إخطارًا للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بتلقى الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بمدينة الشيخ زايد، بإكتشافه سرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات ثمينة من داخل شقة والديه الكائنة بعقار بمنطقة المهندسين بدائرة القسم.





شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة شخص، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية.



