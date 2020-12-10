بعد 13 واقعة في الحي الراقي.. سقوط لص المساكن

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:56 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في القبض على عاطل بعد ارتكابه 13 واقعة سرقة بمنطقتي الدقي والعجوزة وسط المحافظة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطارًا للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بتلقى الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بمدينة الشيخ زايد، بإكتشافه سرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات ثمينة من داخل شقة والديه الكائنة بعقار بمنطقة المهندسين بدائرة القسم.

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة شخص، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة العقيد هاني الشعراوي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل الفرقة، وضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإسلوب التسلق، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات، وبتطوير مناقشته إعترف بإرتكابه 13 واقعة سرقة بذات الإسلوب بدائرة قسمي شرطة (العجوزة، الدقى) وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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