البرلمان الأوروبي يطالب بوقف توريد الغواصات الألمانية إلى تركيا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:47 م
الرئيس التركي
الرئيس التركي
وكالات
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أفادت "أحوال تركية"، بأن أكثر من 50 نائبا ألمانيا ويونانيا في البرلمان الأوروبي، طالبوا بالوقف الفوري لتوريد غواصات ألمانية إلى تركيا.

 

ومن المقرر أنه سيجري النقاش خلال قمة انعقاد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس وتستمر يومين، حول فرض عقوبات جديدة على تركيا.

 

وقد  كتب هؤلاء النواب على تويتر خطابا إلى المستشارة أنجيلا ميركل أعربوا فيه عن قلقهم حيال ما أطلقوا عليه تهديدات تركيا.

 

وأعلنت الحكومة الألمانية، حظر تصدير أسلحة إلى تركيا يمكن استخدامها في الحرب في سوريا، بينما لا تزال توافق على تصدير بضائع تسليح "للقطاع البحري.

 

ويذكر أن منطقة شرق المتوسط، شهدت توترات، حيث تتهم اليونان وقبرص تركيا بالتنقيب عن الغاز الطبيعي بشكل غير مشروع قبالة سواحلهما في المنطقة وترفض تركيا هذه الاتهامات قائلة إنها تبحث عن الغاز في المياه المنتمية إلى الجرف القاري لها.

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