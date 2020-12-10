تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة العثور علي رضيعة بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية اليوم الخميس، بتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط واقعة العثور علي طفلة حديثة الولادة ملقاة بأحد الشوارع بجوار مجمع المدارس بدائرة القسم، وإرسال تقرير وافي بها لتحديد المتهمين.





كانت البداية بتلقي مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغا من أحد قاطني العقار، بالعثور على طفلة حديثة الولادة ملقاه أثناء سيره بالشارع، وعلي الفور انتقلت الأجهزة إلى محل البلاغ، وتم العثور على الطفلة، وتبين أنها حديثة الولادة وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها في سرعة وضبط المتهم.







