تشيع جثمان نبيل فاروق من مسجد طلعت مصطفى

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شيعت جنازة الكاتب نبيل فاروق، ، بعد صلاة الظهر، من جامع طلعت مصطفى، بالرحاب، بوابة 17، وسيتم دفنه في مقابر العائلة بالروبيكي.









وكان توفي نبيل فاروق، أمس الأربعاء ، عن عمر يناهز 64 عاماً، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وحرص العديد من النجوم على توجيه النعي إليه.





وكانت كشفت أبنته ريهام، بأنة لم يكن يعانى من أى مرض قبل وفاته، وأنه فقط جاءت أزمة قلبية.