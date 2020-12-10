كارول سماحة تطرح "ارجع يا زمان" اليوم

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تطرح النجمة اللبنانية كارول سماحة، اليوم الخميس أغنيتها التي تحمل عنوان “ارجع يا زمان”، في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.





أغنية ارجع يا زمان من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وهي أغنية اجتماعية تتحدث عن الهجرة وتفكك الأسر الذي أصبح واقعا لبنانيا بعد حادث انفجار مرفأ بيروت وتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية.



يشار إلي أن كارول سماحة، كانت طرحت أغنية "من سنة لسنة" منذ أيام عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.