مباحث التموين تضبط 1159 قضية تموينية خلال 24 ساعة الآخيرة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:43 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن  وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1159) قضية تموينية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الآخيرة.
 حيث تم ضبط (25 طن "مقطعات ومفروم وفيلية دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مجزر تابع لإحدى الشركات) بمحافظة الشرقية، وضبط (18 طن "دقيق فاخر" بدون مستندات ومجهول المصدر معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

كما تم ضبط (مالك محل بدال تموينى – كائن بمحافظة القليوبية)..وبحوزته (1٫5 طن "سكر تموينى مدعم" - 624 عبوة "زيت تموينى مدعم" مخصصان ربطًا للصرف على البطاقات التموينية قام بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة قدرت بــ 22٫734 جنيه)، وضبط (مالك مخبز بلدى – كائن بمحافظة سوهاج)..وبحوزته (132بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين قام بتجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها)، وضبط (75٫000 قطعة " كمامة" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة ( قائد سيارة بالإسكندرية)، وضبط (32٫62 طن "مبيدات زراعية" غير مدون عليها بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية "مجهولة المصدر" – 28 عبوة بوتاسيوم غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها – خط إنتاج وتعبئة وكميات من العبوات الفارغة أدوات إنتاج)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المبيدات الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة بالبحيرة.

وضبط (18٫480 قطعة حذاء خفيف مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة "منتج نهائى" – 2000 عبوة فارغة مدون عليها ذات العلامات التجارية – مستلزمات إنتاج – 2 ماكينة حقن وكبس "أدوات إنتاج")، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع للأحذية) بمحافظة القليوبية.

إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

طلب مفاجئ من حميد أحداد لمدرب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 5 ساعات

طاهر محمد طاهر مفاجأة تشكيل الأهلي أمام المقاصة

منذ ساعة و 13 دقيقة

هاني زادة يُعلق على حل مجلس الزمالك.. ويوجه رسالة لوزير الشباب

منذ ساعتين

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

المواجهات المحتملة لبرشلونة في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ ساعة و 16 دقيقة

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحسم قراره بشأن التعاقد مع حارس جديد

منذ 36 دقيقة

باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

منذ حوالي 4 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير: انتخابات الزمالك المقبلة حقيقية.. ومفاجأة جديدة من باتشيكو أمام المقاولون

منذ ساعتين و 12 دقيقة

المواجهات المحتملة لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:48 ص

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

08:53 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

10:32 ص

كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

11:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر