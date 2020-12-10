مباحث التموين تضبط 1159 قضية تموينية خلال 24 ساعة الآخيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1159) قضية تموينية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الآخيرة.

حيث تم ضبط (25 طن "مقطعات ومفروم وفيلية دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مجزر تابع لإحدى الشركات) بمحافظة الشرقية، وضبط (18 طن "دقيق فاخر" بدون مستندات ومجهول المصدر معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.





كما تم ضبط (مالك محل بدال تموينى – كائن بمحافظة القليوبية)..وبحوزته (1٫5 طن "سكر تموينى مدعم" - 624 عبوة "زيت تموينى مدعم" مخصصان ربطًا للصرف على البطاقات التموينية قام بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة قدرت بــ 22٫734 جنيه)، وضبط (مالك مخبز بلدى – كائن بمحافظة سوهاج)..وبحوزته (132بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين قام بتجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها)، وضبط (75٫000 قطعة " كمامة" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة ( قائد سيارة بالإسكندرية)، وضبط (32٫62 طن "مبيدات زراعية" غير مدون عليها بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية "مجهولة المصدر" – 28 عبوة بوتاسيوم غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها – خط إنتاج وتعبئة وكميات من العبوات الفارغة أدوات إنتاج)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المبيدات الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة بالبحيرة.



