حكام مباراة الجزيرة ومالية كفر الزيات بالقسم الثاني

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الجزيرة المطروحي مباراة هامة مع فريق مالية كفر الزيات، في الثانية والنصف من عصر اليوم الخميس، بملعب المدينة الشبابية بأبو قير، ضمن منافسات الجولة الثالثة، لدوري القسم الثاني.

ويدير المواجهة اليوم الحكم محمد علاء هاشم، يعاونه حاتم علام مساعد أول، ويوسف داهش مساعد ثان.

ويدخل الجزيرة اللقاء بدون نقاط، وله لقاء مؤجل مع الحمام، بينما رصيد المالية نقطتين من التعادل مع دكرنس ودمنهور.

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