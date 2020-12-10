تعليم الإسكندرية: تشكيل لجنة لغلق مراكز الدروس الخصوصية تجنبا لكورونا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:38 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، قبل قليل، على تشكيل لجنة للمرور على مراكز الدروس الخصوصية وغلق أي منها في الحال، تجنبا لخطر الإصابة من فيروس كورونا.

وقالت المديرية، أنه بناء على القرار رقم (٧٠٨) لسنة ٢٠٢٠ الوارد من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية صباح اليوم الخميس الموافق العاشر من ديسمبر ٢٠٢٠، تشكيل لجنة لغلق مراكز الدروس الخصوصية، وذلك في ظل اتخاذ إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا ومن أجل صالح العمل.

وأضافت أنه وفق القرار (٧٠٨) لسنة ٢٠٢٠ الذي ينص على تشكل لجنة برئاسة مدير الإدارة العامة للمتابعة وعضوية كل من مدير عام الإدارة التعليمية ونائب رئيس الحي المختص وعضو من الشئون القانونية بالإدارة التعليمية المختصة وعضو من مديرية القوى العاملة ومندوب من قسم الشرطة. على أن تختص اللجنة بالمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق الحي المختص التابعة لها واتخاذ اللازم نحو غلقها بالطريق الإداري واتخاذ اللازم حيال المخالفين من أصحاب المراكز والمقار. 
على أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.

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