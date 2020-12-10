الأنفاق تكشف موعد افتتاح قطار "السلام- العاصمة الإدارية" (فيديو)

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:35 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن القطار الكهربائي "مونوريل" أحادي السكة إذ أنه لا يسير على قضبان سكك حديدية لكن على مسار خرساني دون سائق وهو من أحدث وأرقى وسائل النقل في العالم وتبلغ سرعته نحو 120 كم في الساعة ويستوعب نحو 45 ألف راكب في الساعة بالاتجاه الواحد.

وأضاف "والي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، "أما القطار الكهربائي العاشر (السلام- العاصمة الإدارية) فهو خفيف ويسير على سكك حديدية عالية وتتراوح سرعته ما بين 80 إلى 120 كم في الساعة ويستوعب كثافة تقدر بنحو 60 ألف راكب في الساعة بالاتجاه الواحد، أما القطار السريع (العين السخنة- العاصمة الإدارية- العلمين) فهو قطار كهربائي فائق سريع تبلغ سرعته 250 كم في الساعة".

وتابع، أن طول المسافة التي يقطعها قطار السلام- العاصمة الإدارية يبلغ 90 كم، وتبلغ المسافة التي يقطعها بالمرحلة الأولى نحو 70 كم وسيفتتح في شهر أكتوبر المقبل، وسيكون أول وسيلة نقل جماعية عالية الكثافة للعاصمة الإدارية الجديدة. 

وأردف: "بالنسبة إلى المونوريل فإن مدة تنفيذه تقدر بنحو 36 شهرًا انتهت 8 أشهر منهم وبقى نحو سنتين، وعندها سيتم الانتهاء من أعمال مونوريل العاصمة ومونوريل 6 أكتوبر، أما القطار السريع فهو في بداياته حاليًا وسيتم إنجازه في أقصر وقت ممكن".

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