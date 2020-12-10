ليفربول ينافس ريال مدريد على مبابي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه هناك تطورات جديدة بشأن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022 ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ليفربول الإنجليزي أعرب عن اهتمامه بالتعاقد مع مبابي لكن النادي الإنجليزي غير قادر على دفع راتب كيليان الذي يبلغ قدره 1.9 مليون يورو شهريًا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ليفربول يلعب على جزئية واحدة لإقناع مبابي بالإنضمام إلى أنفيلد وهي تقديم ضمانات رياضية تجعل النجم الفرنسي يوافق على تخفيض راتبه الكبير.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن ليفربول سيواجه منافسة شرسة على صفقة كيليان مبابي من جانب ريال مدريد الإسباني.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن العديد من التقارير كانت قد ربطت مبابي بالانتقال إلى ليفربول إذا تخلى الأخير عن ساديو ماني أو محمد صلاح مستقبلًا.

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