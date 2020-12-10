"شلوا حركته وربطوه".. لغز مقتل عجوز داخل منزله بالمنوفية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من مزارع، مُقيم بدائرة المركز بالعثور على جثة شقيقه بالمعاش، بمسكنه بذات القرية، وسرقة هاتفه المحمول.





تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 4 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة من المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، وقرر أحدهم أنه نظرًا لإعتقاده بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية كبيرة عقد العزم على سرقته والتخلص منه وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بالإتفاق مع باقى المتهمين، وبتاريخ الواقعة تقابلوا معه بالقرية محل إقامة المجنى عليه، وتوجه ثلاثة من المتهمين مُستقلين دراجة نارية "توك توك، قيادة أحدهم" إلى مسكن المجنى عليه وقام إثنين منهم بالدلوف لمسكنه وشل حركته ولدى مقاومته لهم لمنعهم من إيثاقه بالشريط اللاصق توفى، وقاما بالإستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى كان بحوزته وفروا هاربين.





كما أضاف المتهمين بإنفاقهم المبلغ المالى المُستولى عليه، وأن الهاتف المحمول المُستولى عليه بحوزة المتهم الهارب.



